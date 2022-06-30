Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 07:02Son Güncelleme: Kaynak: The Guardian
ABD'de maymun çiçeği için acil durum birimi harekete geçti
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, maymun çiçeği virüsüyle mücadele için acil operasyonlar birimini faaliyete geçirdi.
Acil Durum Operasyon Merkezi (EOC), maymun çiçeği salgınına karşı operasyonel desteği artırmak için salı günü etkinleştirildi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) yetkilisi Scott Pauley, EOC'un faaliyete geçmesinin CDC personelinin salgınla mücadelesine takviye sağlayacağına dikkat çekti.
Pazartesi günü itibarıyla CDC, ABD'deki 28 eyalette 306 maymun çiçeği vakası kaydetmişti. Vakaların 66'sı California, 63'ü New York ve 45'i Illinois'te görülmüştü.
Acil Durum Operasyon Merkezi, ülkede ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği Ocak 2020'de de COVID-19 için etkinleştirilmişti.
Etiketler: ABD Maymun Çiçeği
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