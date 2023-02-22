The Hill internet portalının, PEW Araştırma Merkezi dahil çeşitli anket verilerini baz alarak derlediği haberde, ABD nüfusundaki genç erkekler ve kadınların sosyal durumuna ışık tutuldu.

Yaşları 18 ila 29 olan erkeklerin yüzde 63'ü bekar yaşarken, aynı yaş grubundaki genç kadınlarda ise bu oranın yüzde 34 olduğuna işaret edildi.

Haberde, özellikle COVID-19 salgınıyla gençlerin "eşsizlik" ve "arkadaşsızlık" oranlarında tarihi bir artış görüldüğüne, sosyal çevrelerinde kaygı verici bir daralma yaşandığına vurgu yapıldı.

Genç erkeklerin salgın sonrası daralan sosyal ilişkilerden daha fazla etkilendiği, 30 yıl önce 6 veya üzeri yakın arkadaşı bulunanların oranı yüzde 55 iken, bunun 2021’de yüzde 27’ye gerilediğinin altı çizildi.

Akron Üniversitesi psikoloji profesörü Ronald Levant, kadınların erkeklere göre birbiriyle duygusal olarak daha kolay yakın arkadaşlık kurabildiğini belirterek, “Erkeklerle çıkmıyor olabilirler ama birlikte vakit geçirdikleri ve duygusal destek aldıkları kız arkadaşları var" ifadesini kullandı.

Amerikalı genç erkeklerin yaşadığı sosyal kopukluğun, kadınlara göre intihar oranlarına 4 kat daha fazla yansımasıyla bağlantılı olabileceği vurgulanan haberde, aynı zamanda toplu silahlı saldırıların hemen hemen hepsini genç erkeklerin gerçekleştiriyor olmasına da işaret edildi.

New York Üniversitesinde psikoloji profesörü ve Ortak İnsanlığımızı Geliştirme Projesi'nin kurucusu Niobe Way, haberdeki veriler için, "Kendimizden ve birbirimizden kopuk olduğumuz bir bağlantı krizi içindeyiz. Ve bu daha da kötüye gidiyor” değerlendirmesinde bulundu