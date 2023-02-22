Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba 20:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD Başkanı'nın eşi Afrika turu kapsamında Namibya'yı ziyaret etti
[Fotograf: Reuters]
ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, Afrika turu kapsamında Namibya'ya ziyarette bulundu.
Jill Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 5 günlük Afrika turunun ilk gününde, Namibya'nın başkenti Windhoek'te, Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob'un eşi Monica Geingos ile bir araya geldiğini ifade etti.
ABD'nin Windhoek Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada da "Dr. Jill Biden'ın çalışmaları, kadınların ve gençlerin güçlendirilmesine, gıda güvensizliğini ele alma çabalarına ve ortak demokratik değerlerimizi desteklemeye odaklanacak" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, ziyaretin Aralık 2022'de düzenlenen ABD-Afrika Liderler Zirvesi'nin hemen ardından yapıldığına dikkat çekildi.
Jill Biden'ın, Namibya'nın ardından, Kenya'yı ziyaret etmesi planlanıyor.
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