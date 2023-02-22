Jill Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 5 günlük Afrika turunun ilk gününde, Namibya'nın başkenti Windhoek'te, Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob'un eşi Monica Geingos ile bir araya geldiğini ifade etti.

ABD'nin Windhoek Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada da "Dr. Jill Biden'ın çalışmaları, kadınların ve gençlerin güçlendirilmesine, gıda güvensizliğini ele alma çabalarına ve ortak demokratik değerlerimizi desteklemeye odaklanacak" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ziyaretin Aralık 2022'de düzenlenen ABD-Afrika Liderler Zirvesi'nin hemen ardından yapıldığına dikkat çekildi.

Jill Biden'ın, Namibya'nın ardından, Kenya'yı ziyaret etmesi planlanıyor.