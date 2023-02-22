MATTO'dan yapılan açıklamaya göre, devam eden kampanya kapsamında şu ana kadar battaniye, giysi, hijyenik malzeme, bebek maması, bebek bezi ve su gibi malzemeler içeren 28 tır ayni yardım gönderildi.

MATTO ve üyeleri tarafından toplanan yaklaşık 250 bin euroluk (yaklaşık 5 milyon lira) nakdi yardım da Üsküp Halkbank aracılığıyla AFAD hesaplarına aktarıldı.

MATÜSİTEB

Öte yandan, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) de Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için başlattığı kampanya kapsamında şu ana kadar yaklaşık 92 bin euro topladı.

MATÜSİTEB, Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından "Türkiye'nin Yanındayız" başlıklı yardım kampanyası ile ilgili sosyal medyada paylaşımda bulundu.

17 Şubat itibarıyla depremzedeler için 92 bin 79 avro toplandığı bilgisine yer verilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bağış yapan tüm vatandaşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, esnafımıza, kişi ve kurumlara teşekkürlerimizi sunarız. Kampanyamız ara vermeden devam etmektedir, bağışlarınızı bekliyoruz. Yardım kampanyası depremzede kardeşlerimizin yaralarını bir nebze de olsa sarmak amacıyla yapılmaktadır. Yekvücut ana vatan Türkiye’nin yanındayız”.