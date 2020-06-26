Amerikan Kongresi, tarihi ama sembolik bir oylamaya hazırlanıyor.

Başkent Washington DC'nin ülkenin 51'inci eyaleti olma talebi, Temsilciler Meclisi'nde görüşülecek.

Demokratların desteklediği girişim için en az 226 evet oyu çıkması bekleniyor.

Konu daha sonra Senato'ya gidecek.

Cumhuriyetçiler, Demokratlar'ın kalesi şehir olduğu ve özel statüsü nedeniyle fikre sıcak bakmıyor.

Cumhuriyetçilerin Senato'daki çoğunluk lideri McConnell, tasarının görüşülmesini dahi engelleyeceğini açıkladı.

Washington, 700 binin üzerindeki nüfusu ile ülkedeki 2 eyaletten daha kalabalık. Washington halkı 22 eyaletten daha çok vergi ödüyor.

En son 1993'te yapılan oylamada şehrin eyalet olması kabul görmemişti.

Başkent Washington eyalet olursa, Senato'ya 2 senatör, Temsilciler Meclisi'ne ise 1 vekil gönderme hakkı kazanacak. Kongre'nin onayı olmadan kendi eyalet yasalarını çıkarabilecek.

ABD'nin bağımsızlığı kazanmasından 14 yıl sonra, 1790'da, Virginia ve Maryland eyaletlerinden alınan toprak ile Washington DC yani Columbia Bölgesi başkent olarak belirlendi.

Ülkenin 9'uncu başkenti olan Washington DC, federal yönetime bağlı özel statüye sahip.