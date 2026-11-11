ABD'de Trump'ın BBC'ye açtığı 10 milyar dolarlık tazminat davasının devamına karar verildi

ABD basınındaki haberlere göre Florida Bölge Yargıcı Jeffrey Kuntz, kararında, BBC'nin davanın düşürülmesi yönündeki talebini reddetti.

Kuntz, Trump'ın eyaletin Haksız Ticari Uygulamalar Yasası'nın ihlal edildiği iddiasına dayanan ikinci suçlamasını ise kabul etmedi.

Ancak Trump'ın hakaret iddialarının davanın devam etmesi için yeterli hukuki dayanağa sahip olduğunu belirten Kuntz, Trump'ın iddialarını kanıtlayıp kanıtlayamayacağının yargılamanın ilerleyen aşamalarında değerlendirileceğini kaydetti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kararı, "Büyük bir zafer" olarak nitelendirdi.

Başkan Trump'ın 11 Aralık'a kadar yeminli ifade vermesi bekleniyor. Trump, daha önce planlanan ifade tarihini "ulusal öneme sahip meseleleri" gerekçe göstererek iptal etmişti.

Trump'ın farklı konuşmalardaki ifadeleri aynı konuşma gibi montajlanmıştı

BBC News'te yayımlanan Panorama programında, 28 Ekim 2024'te gösterilen "Trump: İkinci bir şans?" başlıklı belgeselde, Trump'ın 2021'deki Kongre baskınından önce yaptığı iki farklı konuşma yer almıştı.

ABD başkanlık seçiminden bir hafta önce yayımlanan belgeselde, BBC'nin bu iki farklı konuşmayı birleştirerek tek konuşma gibi yayımladığı görülmüş ve montaj neticesinde, Trump'ın, destekçilerine "Kongreye yürüyün ve savaşın" mesajı verdiği algısı oluşmuştu.

Asıl konuşmadaki barışçıl şekilde protesto yapma ifadeleri ise BBC belgeselindeki birleştirilmiş konuşmadan çıkarılmıştı.

Olay, bu konuda BBC Yönetim Kurulu'na sunulan 19 sayfalık raporla gün yüzüne çıkmıştı. Montajın ortaya çıkmasının ardından BBC Genel Müdürü Tim Davie ile Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness istifa etmişti.

BBC, Trump'ın konuşmasında montaj yapıldığı için özür dilemiş ancak Trump'ın tazminat talebini kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump'ın avukatları, Florida Güney Bölgesi Federal Mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde, Trump'ın BBC'ye karşı iftira suçlamasıyla 5 milyar dolar, Florida eyaletinin ticari uygulamalar yasasının ihlali gerekçesiyle de 5 milyar dolar olmak üzere toplam 10 milyar dolar tazminat talep ettiğini belirtmişti.