ABD'de şiddet her geçen gün artıyor.

Bu kez, Minneapolis kentinden geçen Interstate 35W karayolundaki köprüde toplanan göstericilerin arasına tır daldı.

Tır sürücüsünün göstericiler tarafından araçtan çıkarıldığı sırada arbede yaşandı.

Sürücü, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

[Fotoğraf: DHA]

Vali Walz açıklama yaptı

Söz konusu görüntülerin yayınlanmasının ardından Minnesota Valisi Tim Walz, yaşanan olayı "Korkunç" olarak nitelendirdi. Walz, tır sürücüsün kapalı yola neden girdiği ve neden kalabalığın arasına daldığı konusunda henüz net bir bilgi olmadığını ifade etti. Vali, olayda herhangi bir yaralının rapor edilmediğini aktardı.