Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 07:54Son Güncelleme: Kaynak: New York Post
ABD'de timsah saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti
[Temsili fotoğraf: AP]
ABD'nin California eyaletinde timsah saldırısına uğrayan 88 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.
California'nın Sun City Hilton Head bölgesinde, bahçe işleriyle uğraştığı esnada gölete düşen Nancy Becker, timsah saldırısında öldü.
Konuya ilişkin açıklama yapan yetkililer, olay yerine gittiklerinde, timsahın yaşlı kadının cesedini "rehin tuttuğunu" belirtti.
Acil müdahale ekiplerinin Becker'ın cesedini alması 2 saat sürdü.
Yaklaşık 2,75 metre uzunluğundaki timsah ise yetkililer tarafından yakalanarak öldürüldü.
Etiketler: ABD
Son Haberler
- 08:15
- 08:05
- 07:45
- 07:21
- 07:15
Sıradaki Haber
İngiltere'de bisikletlere plaka ve hız sınırı uygulaması gündemde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz