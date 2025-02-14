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Dünya
AA 14.02.2025 01:57

ABD'de SpaceX'in bulunduğu bölgenin ilçe olması için oylama yapılacak

ABD’nin Texas eyaletinde, milyarder iş insanı Elon Musk’ın SpaceX şirketinin bulunduğu bölgenin Starbase (Yıldız üssü) şehri olarak kabul edilmesi için bölge sakinleri oylama yapma kararı aldı.

ABD'de SpaceX'in bulunduğu bölgenin ilçe olması için oylama yapılacak
[Fotograf: Reuters]

70'ten fazla bölge sakini tarafından verilen öneri için söz konusu oylamanın 3 Mayıs’ta yapılacağı belirtildi.

Cameron County Yargıcı Eddie Trevino, The Associated Press’e (AP) bu konudaki talep dilekçesini incelediğini ve eyaletin kuruluş sürecinin ilerlemesi için istenilen gereklilikleri karşıladığını söyledi.

Trevino, "Seçim geçerse, burası 1995'ten bu yana Cameron County'deki en yeni kasaba olacak. Bu seçimin sonucunu dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Oylamada, sadece ABD-Meksika sınırında bulunan Cameron County içindeki fırlatma alanının yakınında yaşayan ve sayıları 500'den az olan bölge sakinlerinin oy kullanabileceği kaydedildi.

Aralık ayında, 70'ten fazla bölge sakini, SpaceX'in bulunduğu Starbase alanını şehir olarak kabul edilmesi için oylama yapılmasını talep eden bir dilekçe imzalamıştı.

2014'te kurulan Musk’ın sahibi olduğu SpaceX fırlatma sahası için önerilen yeni şehir sınırları içindeki yaklaşık 250 arsadan sadece 10 tanesi şirkete ait değil.

Geçen yıl ilçe tarafından yayınlanan yerel bir çalışmaya göre, Starbase sahasında 3 bin 400'den fazla tam zamanlı SpaceX çalışanı ve müteahhidi çalışıyor.

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