Koronavirüs salgını ile birlikte bütün dünyada "Uzaktan çalışma" diye yeni bir tanım ortaya çıktı.Salgında kısıtlamalar hafifletilse ya da kaldırılsa da bu yeni çalışma düzeni hem iş verenler hem de çalışanlar tarafından oldukça benimsendi.

Hatta bazı ülkelerdeki özel şirketlerde haftada 4 gün çalışma yeni sistem olarak yaygınlaşıyor.

Belçika'nın ardından ABD'de şirketler bu yönde harekete geçiyor. Böylece, bir yandan iş-yaşam dengesini korunmaya, diğer yandan iş verimliliği artırılmaya çalışılıyor.

"Stres ve tükenmişlik düşüyor, motivasyonlar yükseliyor"

Üstelik yapılan analizler, haftalık çalışma günlerinin azalmasının endişe edilenin tersine üretkenliği düşürmediğini de ortaya koyuyor.

Çalışanların haftada 4 gün yani 32 saatlik çalışma ile stres ve tükenmişliğinin azaldığı, motivasyonlarının da yükseldiği gözlendi.

Bazı yöneticiler çalışma saatlerindeki azalma konusunda hala çekinceli olsa da, 4 günlük çalışma sistemine geçen şirketler durumdan memnun.