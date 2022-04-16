Haber Giriş: 16 Nisan 2022 Cumartesi 22:49Son Güncelleme: Kaynak: AP, İHA
ABD'de bir AVM'ye silahlı saldırı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Polis tarafından yapılan açıklamada yaralıların olduğu duyuruldu.
ABD’nin Güney Carolina eyaletinde bulunan Columbiana Alışveriş Merkezi’nde silahlı saldırı düzenlendi.
Eyalet polisinden yapılan açıklamada, silahlı saldırı sonucu olayda yaralıların olduğu ve Columbiana Alışveriş Merkezi’ndeki insanların tahliye edildiği belirtildi.
Update: We have confirmed that people have been injured during the incident — they are receiving medical attention. The extent of injuries unknown at this time. #ColumbiaPDSC officers have been evacuating the mall and getting people to safety.— Columbia Police Dept (@ColumbiaPDSC) April 16, 2022
Columbiana Alışveriş Merkezi’nin, şehir merkezine 16 kilometre uzaklıkta olduğu öğrenildi.
Etiketler: ABD Son Dakika
Son Haberler
- 22:34
- 22:51
- 22:11
- 22:46
- 22:46
Sıradaki Haber
Ukrayna'dan Gürcistan'a çağrı: Rusya'ya karşı uluslararası yaptırımlara katılın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz