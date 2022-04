ABD’nin Güney Carolina eyaletinde bulunan Columbiana Alışveriş Merkezi’nde silahlı saldırı düzenlendi.

Eyalet polisinden yapılan açıklamada, silahlı saldırı sonucu olayda yaralıların olduğu ve Columbiana Alışveriş Merkezi’ndeki insanların tahliye edildiği belirtildi.

Update: We have confirmed that people have been injured during the incident — they are receiving medical attention. The extent of injuries unknown at this time. #ColumbiaPDSC officers have been evacuating the mall and getting people to safety.