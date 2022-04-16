Haber Giriş: 16 Nisan 2022 Cumartesi 21:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Savaşın başından bu yana 21 gazeteci öldü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşta 24 Şubat'tan bu yana 21 gazetecinin hayatını kaybettiği belgelendi.
Ukrayna Parlamentosunun internet sitesinde yer alan İfade Özgürlüğü Komitesi'nin raporunda savaşta hayatını kaybeden gazetecilerin listesi yayımlandı.
Rapora göre Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşta aralarında yabancı basın mensuplarının da olduğu 21 gazeteci yaşamını yitirdi.
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