Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, 16 Nisan'da onaylanan 9 insani yardım koridoru üzerinden tahliyelere ilişkin güncel verileri açıkladı.

Gün içinde yardım koridorları üzerinden toplam 1499 kişinin tahliye edildiğini duyuran Vereşçuk, daha çok Mariupol, Berdyansk, Pologov ve Vasilyevki kentlerindeki sivillerin Zaporojiye bölgesine taşındığını söyledi.

Vereşçuk, Luhansk bölgesinde yoğun çatışmalara rağmen 68 sivili tahliye etmeyi başardıklarını ancak Lisiçansk kentinde Rus askerlerinin saldırıları nedeniyle tahliyeyi iptal etmek zorunda kaldıklarını belirtti.