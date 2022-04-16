Haber Giriş: 16 Nisan 2022 Cumartesi 22:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'da son 1 günde 1499 sivil güvenli bölgelere taşındı
[Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, gün içinde 1499 kişinin daha insani yardım koridorları üzerinden güvenli bölgelere tahliye edildiği bilgisini verdi.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, 16 Nisan'da onaylanan 9 insani yardım koridoru üzerinden tahliyelere ilişkin güncel verileri açıkladı.
Gün içinde yardım koridorları üzerinden toplam 1499 kişinin tahliye edildiğini duyuran Vereşçuk, daha çok Mariupol, Berdyansk, Pologov ve Vasilyevki kentlerindeki sivillerin Zaporojiye bölgesine taşındığını söyledi.
Vereşçuk, Luhansk bölgesinde yoğun çatışmalara rağmen 68 sivili tahliye etmeyi başardıklarını ancak Lisiçansk kentinde Rus askerlerinin saldırıları nedeniyle tahliyeyi iptal etmek zorunda kaldıklarını belirtti.
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