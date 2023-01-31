Lakeland Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre, şüpheli bir araç içinde bulunan 4 kişi etrafa ateş açtı.

Polis, yerel saatle 15.43 sıralarında meydana gelen olayda 2’si ağır 10 kişinin yaralandığını duyurdu.

Saldırının rastgele yapılmadığını ve kurbanların hedef alındığını söyleyen polis, "Şu an halkın endişeleneceği bir durumla karşı karşıya değiliz. Araç içindeki kişilerin, vurmak istediği kişileri hedef aldığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.