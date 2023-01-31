Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 10:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
ABD’de silahlı saldırı: 10 yaralı
[Fotograf: Reuters]
ABD’nin Florida eyaletinde yaşanan silahlı saldırıda 2’si ağır 10 kişi yaralandı.
Lakeland Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre, şüpheli bir araç içinde bulunan 4 kişi etrafa ateş açtı.
Polis, yerel saatle 15.43 sıralarında meydana gelen olayda 2’si ağır 10 kişinin yaralandığını duyurdu.
Saldırının rastgele yapılmadığını ve kurbanların hedef alındığını söyleyen polis, "Şu an halkın endişeleneceği bir durumla karşı karşıya değiliz. Araç içindeki kişilerin, vurmak istediği kişileri hedef aldığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Etiketler: ABD
Son Haberler
- 11:59
- 11:55
- 11:51
- 11:58
- 11:39
Sıradaki Haber
ABD Savunma Bakanı, Güney Kore'ye ortak savunma taahhüdünü yineledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz