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Dünya
AA 20.05.2025 10:21

ABD'de serbest bırakılan Filistinli aktivist Mahdawi, Columbia Üniversitesinden mezun oldu

ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınıp serbest bırakılan Filistin kökenli öğrenci Mohsen Mahdawi, Columbia Üniversitesinden mezun oldu.

ABD'de serbest bırakılan Filistinli aktivist Mahdawi, Columbia Üniversitesinden mezun oldu

Mahdawi, okulun New York'taki kampüsünde düzenlenen mezuniyet törenine katıldı.

Omzunda kefiye ve arkadaşlarının tezahüratları eşliğinde sahneye çıkan Mahdawi'ye daha sonra diploması verildi.

Mezun olan çok sayıda öğrencinin de Filistin'e destek vermek amacıyla kefiye taktığı görüldü.

Mahdawi, Associated Press'e (AP) verdiği demeçte, "(ABD Başkanı Donald) Trump yönetimi, bu fırsatı benden çalmak istedi. Hapishanede, mahkum kıyafetleri içinde olmamı, eğitim almamamı ve neşe ya da kutlama yaşamamamı istediler." dedi.

Üniversite yönetiminin, okulun "ruhunu Trump yönetimine" sattığını ifade eden Mahdawi, gözaltına alınmadan önce üniversitenin kendisine koruma sağlaması yönündeki taleplerini reddettiğini kaydetti.

Mahdawi, Columbia'daki öğrencilerin desteğiyle moral bulduğunu vurguladı.

Mahmud Halil'in gözaltı öncesi görüntüleri yayımlandı

Bu arada Columbia Üniversitesinde Filistin'e destek gösterilerine öncülük eden yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil'in avukatları da müvekkillerinin gözaltına alınmadan önceki anlarını gösteren bir video yayımladı.

Avukatlar, üniversiteden alınan beş saatlik güvenlik kamerası kayıtları arasından seçilen, ses içermeyen beş dakikalık görüntüleri bir mahkeme celbi aracılığıyla temin ettiklerini belirtti.

Videoda, Halil'in New York'taki bina girişinde avukatıyla telefonda konuştuğu ve dört Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkilisiyle etkileşimde bulunduğu görülüyor. Görüntülerde ayrıca, Halil'in eşi Noor Abdalla'nın, Halil'in yeşil kartını yetkililere teslim ettiği anlar yer alıyor.

Halil'in avukatları, görüntülerin müvekkillerinin "kaçma riski" taşımadığını ve yetkililerin gözaltı kararını haklı çıkaracak bir gerekçe olmadığını kanıtladığını savundu.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan Mahdawi, 30 Nisan'da mahkeme kararıyla serbest bırakılmış ve Filistin destekçisi öğrencilerin maruz kaldığı durumu "ABD Anayasası'na ihanet" olarak değerlendirmişti.

Filistinli aktivist Halil ise 8 Mart'ta eşiyle evine giderken bina girişinde gözaltına alınmıştı.

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