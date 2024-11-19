Puslu 9.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.11.2024 11:07

ABD'de Senatör Van Hollen, İsrail'e silah satışının engellenmesine yönelik tasarıyı destekleyecek

ABD'de Maryland Senatörü Chris Van Hollen, Washington yönetiminin, İsrail'e belirli saldırı silahlarının satışını engellemesi için Senato'ya sunulacak "Ortak Onaylamama Kararlarını (JRD)" destekleyeceğini bildirdi.

ABD'de Senatör Van Hollen, İsrail'e silah satışının engellenmesine yönelik tasarıyı destekleyecek

ABD'den alınan silahların insancıl hukuka uygun olarak kullanılması ve bu silahların kullanıldığı bölgelere insani yardımların ulaştırılmasının kolaylaştırılması gerektiğine işaret eden Van Hollen, İsrail'in Gazze'de bu iki şartı da ihlal ettiğini vurguladı.

Van Hollen, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarının "ABD'nin güvenirliğine zarar verdiğini ve bunun devam etmemesi gerektiğini" belirterek Washington yönetiminin İsrail'e silah satışını engellemesine yönelik "Ortak Onaylamama Kararlarını" destekleyeceğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın "ABD yasalarını görmezden gelerek ABD'nin çıkar ve değerlerini baltaladığını" ifade eden Van Hollen, Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu yaptıklarından sorumlu tutmakta "başarısız" olduğunu ifade etti.

Van Hollen, Senato'daki meslektaşlarına mektup göndererek ortak kararları desteleme çağrısı yaptı.

ABD Senatosunun, ortak kararları yarın ele alması planlanıyor.

Senatör Bernie Sanders, 14 Kasım'da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Gelecek hafta, Senato'ya İsrail'e belirli saldırı silahlarının satışını engellemek için bir dizi Ortak Onaylamama Kararlarını sunacağım" ifadesini kullanmıştı.

ETİKETLER
ABD İsrail
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:27
Yayıncılık sektörüne ilişkin rekabet soruşturmasında sözlü savunmalar alındı
11:33
Dünyada 160 milyondan fazla çocuk her gün okul yerine işe gitmek zorunda kalıyor
11:24
BM'deki reform ihtiyacı Gazze'deki soykırımla bir kez daha ortaya çıktı
11:33
Biden, Kongre'den Helene ve Milton kasırgaları için acil ilave bütçe talep etti
11:34
Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı yok
11:26
Çin istihbaratından "güvenlik kameralarının casuslarca ele geçirilebileceği" uyarısı
Kültürel miras ulusal envanterinde yer alan "Lefke bezi" tescillendi
Kültürel miras ulusal envanterinde yer alan "Lefke bezi" tescillendi
FOTO FOKUS
TSK'nın göz bebeği "bordo bereliler" işte böyle eğitiliyor
TSK'nın göz bebeği "bordo bereliler" işte böyle eğitiliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ