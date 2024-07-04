ABD'de seçime aylar kala adaylık krizi yükseliyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde seçime 4 ay kala tansiyon iyice yükseliyor. Başkan Biden'ın çok eleştirildiği televizyon tartışmasının yankıları sürüyor.

CNN, New York Times gibi haber kuruluşları Biden'a adaylıktan çekilmesi yönünde çağrıda bulunuyor.

New Yok Times "ülkene en iyi hizmet bırakmaktır" başlıklı yazı yayımlarken, CNN, parti içinde Biden'a çekilme yönünde baskı olduğunu iddia ediyor.

Valilerden yalnızca 3'ü kamera karşısına geçti

Biden ise kampanya ekibi ile yaptığı görüşmede "çekilmiyorum, kimse bana baskı yapmıyor, devam ediyorum kazanacağız" dedi.

Beyaz Saray'da Başkan Biden tarafından kabul edilen Demokratik Partili valiler de Biden'ı desteklediklerini duyurdu.

Ancak görüşme sonrası valilerden yalnızca 3'ünün kamera karşısına geçip açıklama yapması dikkatlerden kaçmadı.

Aday değişecek mi?

İsmi adaylık için en sık telaffuz edilen Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'ın, destek açıklamasını yazılı yapmakla yetinmesi ABD medyası tarafından sorgulanıyor.

Fox haber kanalı, Başkan yardımcısı Kamala Harris'in ismini ortaya atarak Biden'ın yerine aday olacağını iddia etti.

Ancak iddia ABD kamuoyunda inandırıcı bulunmuyor. İddia, Cumhuriyetçiler'e yakın Fox'un Trump'ın karşısına daha kolay rakip çıkmasını sağlama çabası olarak değerlendiriliyor.

Demokratik Parti'nin başkan adayını resmen açıklayacağı parti kongresi Ağustos'ta yapılacak.

İlk canlı yayın tartışması eleştirilere yol açmıştı

ABD'de, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.

Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirtmiş ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.

ABD Kongresi Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Lloyd Doggett, 2 Temmuz'da Joe Biden'a "başkanlık yarışından çekilmesi" çağrısı yaparak Biden'a adaylıktan çekilmesi çağrısı yapan ilk Demokrat Partili Kongre üyesi olmuştu.