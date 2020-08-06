Bir taraftan koronavirüs salgınıyla çetin bir mücadele veren ABD’de 3 Kasım’da yapılması planlanan başkanlık seçimleri yaklaştıkça tartışmalar da alevleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, salgın sebebiyle uzaktan posta yoluyla oy kullanılmasına dikkat çekti, seçimlerin “hatalı ve hileli” olacağını savunarak ertelenmesini istedi. Bu isteğini de Twitter’daki hesabından dillendirdi.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

Tabii seçimlerin ertelenmesi için Kongre kararı gerekiyor. Yani bu o kadar da kolay değil.

Eleştiri okları Trump’ın üzerinde

ABD Başkanı hem salgından kaynaklanan ölümler ve ekonomideki sorunlar hem de aldığı kararlar nedeniyle bir süredir eleştirilerin hedefinde.

Son anketlerde de Trump, Demokrat rakibi ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın neredeyse 10 puan gerisinde gösteriliyor.

Bitmeyen tartışma: Postayla oy

Bu arada, Trump’ın karşı olduğu postayla oy kullanma tartışmaları da sürüyor.

Birçok gözlemci bu yöntemin, seçmenlerin kasım seçimlerinde oylarını güvenli şekilde kullanmasının tek yolu olduğu konusunda ısrarcı.

Eyaletler oylamayı posta yoluyla yapmak için uğraşıyor olsa da nispeten az sayıda Amerikalı bunu yaptı.

Bununla birlikte, oylarını posta yoluyla kullananların oranı, son seçimlerde git gide arttı.

[Grafik: TRT Haber / Hafize Yurt]

ABD Nüfus Sayım Bürosunun verilerine göre, oylarını posta yoluyla kullanan seçmenlerin oranı 1996 seçiminde yüzde 7,8’di. Bu oran, 2016 seçimlerine kadar 3 kat artış gösterdi. Son başkanlık seçimleri sırasında, posta yoluyla kullanılan oylar yüzde 20,9'a yükseldi.

Pew Araştırma Merkezinin nisan ayında paylaştığı bir araştırma da ABD'li yetişkinlerin yüzde 70'inin, herhangi bir seçmenin istediği takdirde oyunu posta yoluyla kullanmasını desteklediğini ortaya koymuştu.