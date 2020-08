Bir taraftan koronavirüs salgınıyla çetin bir mücadele veren ABD’de 3 Kasım’da yapılması planlanan başkanlık seçimleri yaklaştıkça tartışmalar da alevleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, salgın sebebiyle uzaktan posta yoluyla oy kullanılmasına dikkat çekti, seçimlerin “hatalı ve hileli” olacağını savunarak ertelenmesini istedi. Bu isteğini de Twitter’daki hesabından dillendirdi.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???