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Nijerya'da silahlı saldırı: 12 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın orta kesiminde düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Kogi eyaletinde kimliğini henüz belirlenemeyen silahlı kişiler saldırı gerçekleştirdi.
Saldırıda 12 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Öte yandan Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, yaptığı açıklamada, Bayelsa eyaletinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.
Enenche, operasyonda 6 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini kaydederek, çetelere ait silah ve önemli mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
Etiketler: nijerya silahlı saldırıSon Güncelleme: 6 Ağustos 2020 Perşembe 04:30
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