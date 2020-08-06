Haber Giriş: Kaynak: AA
Facebook Trump'ın paylaşımını sildi
[Fotoğraf: AA]
Facebook, ABD Başkanı Donald Trump'ın resmi sayfasından paylaşılan bir videoyu yeni tip koronavirüs (COVID-19) hakkında "yanlış iddialar" içerdiği gerekçesiyle kaldırdı.
Trump ile Twitter başta olmak üzere sosyal medya platformları arasındaki "paylaşım" gerginliği bu kez de Facebook'ta yaşandı.
Facebook, Trump'ın platformdaki resmi sayfasından paylaşılan, COVID-19 ile ilgili bir videoyu yayından kaldırdı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Facebook yetkilileri, "Bu video, bir grup insanın COVID-19'a karşı bağışıklık kazandığına yönelik, yanlış iddialar içeriyor. Bu durum, bizim COVID-19 dezenformasyonunu önlemeye yönelik politikalarımızın ihlalidir." ifadesini kullandı.
Etiketler: facebook koronavirüs covid 19 Donald TrumpSon Güncelleme: 6 Ağustos 2020 Perşembe 05:23
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