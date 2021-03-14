Haber Giriş: 14 Mart 2021 Pazar 08:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de polis kendisine ateş açan kadını öldürdü
[Fotoğraf: DHA]
ABD'nin Tennessee eyaletinde polis, hakkında uyuşturucu ihbarı yapılan bir kadının peşine düştü. Polise ateş açan kadın öldürüldü.
Polis, hakkında uyuşturucu ihbarı yapılan Nika Nicole Holbert'ın peşine düştü. Holbert, bir mağazanın otoparkında, aracına binmek üzereyken polisleri karşısında buldu.
Polis, kadının çantasını aramak istedi ama Holbert buna karşı çıktı, tartışma başladı. Yapılan arama sonucunda polis, kadının çantasında uyuşturucu olduğundan şüphelendiği bir madde buldu. Çantasını zorla geri alan kadın, aracına koştu.
[Fotoğraf: DHA]
Polis, kadını şok tabancası ile vurarak durdurmaya çalıştı. Araçtan silahını alan şüpheli kadın bir polisi yaraladı. Polis de karşılık verdi.
Yaralanan kadın aracıyla kaçmaya başladı. Ancak fazla ilerleyemedi. Hastaneye kaldırılan şüpheli hayatını kaybetti.
Etiketler: ABD Uyuşturucu
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