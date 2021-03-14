Haber Giriş: 14 Mart 2021 Pazar 07:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'den Rusya'da 200 muhalifin gözaltına alınmasına tepki
[Fotoğraf: Reuters]
ABD, Rusya'da muhalefetin belediye seçimleri dolayısıyla Moskova'da düzenlediği toplantıda, 200 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Bakan Blinken, bir an önce serbest bırakılmaları çağrısında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Blinken, "Bugün Rus hükümeti, siyasi aktivistler Vladimir Kara-Murza ve Yuliya Galyamina'nın da aralarında bulunduğu 200 belediye lideri ve siyasetçiyi şaibeli nedenlerle gözaltına aldı. Bağımsız sesleri yargılamayı sonlandırma çağrısında bulunuyoruz" dedi.
Ne olmuştu?
Rusya'da polis, ülkenin dört bir yanından muhalif siyasetçilerin katılımıyla gerçekleştirilen konferansı basıp 200 kişiyi gözaltına almıştı.
Polis tarafından yapılan açıklamada, Moskova'da bir otelde düzenlenen konferansta, yeni tip koronavirüs (COVID-19) kısıtlamalarının ihlal edildiği ve organizasyonun "sakıncalı" bir örgüt tarafından düzenlendiği bildirilmişti.
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