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Dünya
AA 18.09.2023 13:06

ABD'de polis, isyanın çıktığı ıslahevinden kaçan 9 suçluyu arıyor

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, bir ıslahevinde çıkan isyanın ardından kaçan 9 suçlu aranıyor.

ABD'de polis, isyanın çıktığı ıslahevinden kaçan 9 suçluyu arıyor

Pensilvanya Eyalet Polisi David Beohm, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "14 ila 18 yaşlarındaki suçlu erkek gençler için tedavi programı hizmeti sağlayan Abraxas Akademisi'nden kaçan 9 genci aradıklarını" bildirdi.

Caernarvon Polis Departmanından yapılan açıklamada, ıslahevinde çıkan isyanın ardından eyalet ve yerel polisin olayları kontrol altına almaya çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, isyanın ardından ıslahevinden kaçan 9 suçlunun üstünde beyaz veya gri gömlek olduğu kaydedildi.

Bölge halkından kaçaklarla karşılaşmaları durumunda yetkilileri bilgilendirmeleri istenen açıklamada, isyanın ayrıntılara ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

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