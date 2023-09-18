Az Bulutlu 24.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.09.2023 12:47

ABD'de bakımevinde bebeğin zehirlenerek ölmesi üzerine 2 kişiye "cinayet" suçlaması

ABD'nin New York kentinde bir yaşındaki bebeğin bakımevinde "fentanil" maddesine maruz kalarak ölmesi üzerine gözaltına alınan bakımevi işletmecisi ile bakımevinin bulunduğu dairenin bir odasını kiralayan bir kişi, "cinayet" ile suçlandı.

ABD'de bakımevinde bebeğin zehirlenerek ölmesi üzerine 2 kişiye "cinayet" suçlaması
[Fotograf: DHA]

New York Times'ın haberine göre, Nicholas Feliz Dominici isimli bir yaşındaki bebek, bakımevinde fentanil maddesine maruz kaldıktan sonra yaşamını yitirdi, aynı maddeye maruz kalan üç çocuk da hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma kapsamında bakımevini işleten Grei Mendez ve bakımevinin bir odasını kiralayan Carlisto Acevedo Brito gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlara "cinayet" suçlaması yöneltilirken, Mendez, kefaletle serbest bırakıldı. Mendez'in odayı 200 dolar karşılığı kiraladığı belirtilen Brito ise henüz mahkemeye çıkarılmadı.

Bronx Bölgesi Savcı Yardımcısı Karl Miller, Brito'nun odasının bulunduğu koridordaki bir duvarda 1 kilogram fentanil ele geçirildiğini belirtti.

ABD'de her gün 150'den fazla kişi fentanilden hayatını kaybediyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, ABD'de her gün 150'den fazla kişi, daha çok hap formunda kullanılan fentanil gibi sentetik uyuşturucular nedeniyle hayatını kaybediyor.

Sentetik ağrı kesici olarak kullanılan fentanilin, morfinden 100 kat daha güçlü olduğu ve 2 miligram alındığı takdirde ölümcül olabileceği belirtiliyor.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Antarktika'daki deniz buzu seviyesi, mevsimsel ortalamanın çok altında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:06
Netanyahu, hükümet karşıtı protestocuları "İran ile birlikte hareket etmekle" suçladı
14:06
Hatay'da kadınlar yeniden pazardaki tezgahlarının başında
14:04
İran'ın Gilan eyaletindeki selde 7 kişi yaralandı
14:02
35 yıllık balıkçı ilk günkü heyecanıyla denize açılıyor
14:03
Kendisini 'astsubay' olarak tanıtarak 770 bin lira dolandırıcılık yaptı
13:54
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
Kars'ın obsidiyen zengini ilçesi: Sarıkamış
Kars'ın obsidiyen zengini ilçesi: Sarıkamış
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'ı kabul etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ