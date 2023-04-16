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Dünya
AA 16.04.2023 19:20

ABD'de parkta düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Kentucky eyaletinin Louisville kentinde bir parktaki kalabalığa ateş açılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

ABD'de parkta düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Louisville Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre, cumartesi gece saat 21.00 sularında Chickasaw Park'taki kalabalığa ateş açıldı.

Saldırı sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Saldırıyı kaç kişinin düzenlediğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Louisville Metro Polis Departmanı Başkan Yardımcısı Paul Humphrey, saldırının gerçekleştiği sırada yüzlerce kişinin parkta olduğunu kaydetti.

Belediye Başkanı Craig Greenberg, kentte 10 Nisan'da bir bankaya düzenlenen silahlı saldırıyı hatırlatarak, "Bu, şehrimiz için tarif edilemez bir trajedi haftası oldu. Bu bizim şehrimiz değil. Bu biz değiliz" ifadelerini kullandı.

Lousville'de 10 Nisan'da Old National Bank isimli finans kuruluşunda yaşanan silahlı saldırıda 5 kişi ölmüş, ikisi polis 8 kişi yaralanmıştı. 23 yaşındaki saldırgan Connor Sturgeon, polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirilmişti.

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