BMGK, Sudan'da çatışmaların acilen durdurulması çağrısı yaptı

BMGK'den yapılan yazılı açıklamaya göre üye devletler, Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalardan derin endişe duyduklarını belirterek, sivillerin de dahil olduğu can kaybı ve yaralanmalardan duydukları üzüntüyü ifade etti.

Tarafları, çatışmaları acilen durdurmaya, sükuneti yeniden sağlamaya davet eden BMGK üyeleri, tüm aktörlere Sudan'daki mevcut krizi çözmek için diyaloğa dönme çağrısı yaptı.

BMGK üyesi devletler, ayrıca ülkeye insani yardımın iletilebilmesi ve BM personelinin güvenliğinin sağlanmasının önemini vurgulayarak, Sudan'ın birliği, egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını bir kez daha teyit etti.

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter güç HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında son birkaç aydır yaşanan "sözlü atışma", sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Ülkedeki çatışmalarda 56 sivilin öldüğü, aralarında askerlerin de bulunduğu 595 kişinin yaralandığı bildirilmişti.