ABD'de 20 akademisyen ve doktordan oluşan bilimsel komite, tüketilen gıdalardaki katkı maddeli şeker oranının günlük yüzde 10'dan yüzde 6'ya düşürülmesini tavsiye etti. Komite obezite, diyabet, kalp hastalığı ve kanser gibi hastalıkların artmasını gerekçe gösterdi.

Komite ayrıca, erkekler için alkollü içecek sınırının günde ikiden bire indirilmesini önerdi.

"2 yaş altı çocuklar ilave şeker tüketmemeli"

ABD Tarım, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, komitenin önerilerini inceledikten sonra, değişim için yeterince kanıt olmadığı gerekçesiyle tavsiye edilen düşük miktarlara, güncellediği beslenme yönergesinde yer vermedi.

Yeni beslenme yönergesinde komitenin 2 yaş altı çocukların hiç ilave şeker tüketmemesi tavsiyesi ise yer aldı.

Her 5 yılda güncellenen beslenme yönergesi okulların öğle yemeği programlarını şekillendirmeden gıda şirketlerinin ne ürettiğine kadar birçok değişime neden olabiliyor.