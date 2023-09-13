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Dünya
AA 13.09.2023 06:33

ABD'de New Mexico Polisi, valinin getirdiği geçici silah taşıma yasağına karşı çıktı

ABD'de, New Mexico Valisi Michelle Jujan Grisham'ın eyalette ateşli silah taşıma hakkını geçici olarak askıya alma emrine polis de “anayasaya aykırı” olduğunu belirterek tepki gösterdi.

ABD'de New Mexico Polisi, valinin getirdiği geçici silah taşıma yasağına karşı çıktı
[Fotograf: Reuters]

Bernalillo Bölge Şerifi John Allen, düzenlediği basın toplantısında, valinin kararını uygulamayacaklarını belirtti.

Allen, “Bu karar anayasaya aykırı, dolayısıyla bu emri uygulamamızın hiçbir yolu yok. Bu yasağın silahlı şiddeti engellemeye hiçbir faydası yok." diye konuştu.

Anayasanın izin verdiği silahlanma hakkını korumakla mükellef olduklarını kaydeden polis şefi, Vali Girsham’ın emri konusunda mutabık olmadıklarının, bunun tamamen valinin kendi kararı olduğunun altını çizdi.

Vali Grisham da Şerif Allen’in ifadelerine cevaben yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Şerif Allen'in anayasaya uygunluk konusunda vereceği derse ihtiyacım yok, ihtiyacım olan şey eylem. İhtiyacımız olan şey, liderlerin şiddet içeren suç mağdurları için ayağa kalkmasıdır. Kolluk kuvvetlerinin, bölge savcılarının, kamu görevlilerinin, okul liderlerinin ve devlet kurumlarının bu şiddeti durdurmak için ellerindeki her aracı kullanmalarına ihtiyacımız var. Nokta."

Kolluk kuvvetlerine söz konusu karar konusunda gerekli araçların verildiğini vurgulayan Grisham, Allen’a hitaben "O araçları kullanma konusunda titiz olmayı bırak. Doğru olanı yapmaktan geri durmayacağım ve her zaman New Mexico halkının güvenliğini ilk sıraya koyacağım." ifadelerine yer verdi.

Açıktan veya gizli silah taşıma yasağı

New Mexico Valisi Grisham, 11 yaşındaki bir çocuğun beyzbol maçında çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybetmesi üzerine, eyaletteki silahlı olaylara işaret ederek, 8 Eylül'de, Albuquerque şehri ve civarında, kamuda açıktan veya gizli silah taşınmasını 30 gün için yasakladığını duyurmuştu.

Grisham, New Mexicoluların silah şiddeti korkusu nedeniyle sokağa çıkamadığını savunarak, "Silahlı şiddet Amerika'da bir salgın ve ben bunun eyaletimin herhangi bir yerinde salgın olmasına izin vermekten bıktım. Yeter artık." ifadelerini kullanmıştı.

Silaha bağlı ölümlerin New Mexico'da 2009'dan 2018'e kadar yüzde 43 arttığına dikkati çeken Grisham, 30 günlük geçici silah taşıma yasağına uymayanların 5 bin dolar para cezası ile karşılaşacağını kaydetmişti.

Karara karşı, Ulusal Silah Hakları üyeleri, yasağın ABD Anayasası'na aykırı olduğunu savunarak dava açmış, New Mexico eyalet meclisinden iki milletvekili de bu emir nedeniyle Vali Grisham'ın görevinden azledilmesi çağrısında bulunmuştu.

New Mexico'da kanunlar vatandaşlara açıktan veya gizli şekilde ateşli silah taşıma izni veriyor.

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