ABD'nin, Missouri eyaletindeki Kansas City kenti yakınlarında, Beechcraft D-50 Twin Bonanza tipi uçak, motor arızası nedeniyle I-470 otoyoluna acil iniş yaptı.

İki saat trafiğin kapalı olmasına neden olan olayda araç sürücüleri korku dolu anlar yaşadı. O anlar sürücüler tarafından görüntülendi.