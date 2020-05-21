Haber Giriş: Kaynak: DHA
ABD'de motoru arızalanan uçak otoyola indi
ABD’nin Missouri eyaletinde Beechcraft D-50 Twin Bonanza tipi uçak, motor arızası nedeniyle otoyola acil iniş yaptı.
ABD'nin, Missouri eyaletindeki Kansas City kenti yakınlarında, Beechcraft D-50 Twin Bonanza tipi uçak, motor arızası nedeniyle I-470 otoyoluna acil iniş yaptı.
İki saat trafiğin kapalı olmasına neden olan olayda araç sürücüleri korku dolu anlar yaşadı. O anlar sürücüler tarafından görüntülendi.
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