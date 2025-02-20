ABD'de medya krizi: Dışişleri Bakanlığı, 6 medya organının aboneliklerini iptal etme talimatı verdi

Washington Post'un haberine göre, Donald Trump yönetiminin federal kesintilerinden medya kuruluşları da etkilendi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ilk olarak 11 Şubat'ta, dünya genelindeki diplomatik makamlarından, "görev açısından kritik olmayan medya aboneliklerinin" iptalini istedi.

Dışişleri Bakanlığı personeline 14 Şubat'ta ise öncelikle ABD'deki The Economist, The New York Times, Politico, Bloomberg News, The Associated Press ve Reuters gibi yayın organlarının aboneliklerini iptal edilmesi talimatı verildi.

Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının belirli abonelikleri korumak için itirazda bulunabilecekleri ancak bunun için güçlü gerekçeler sağlamaları gerektiği kaydedildi.