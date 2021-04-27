Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından güncellenen rehberin, ABD'lilerin açık alanda maske kullanımına ilişkin önerileri hafifletebileceği ifade ediliyor.

CNN'in bildirdiğine göre, rehberde, aşılanmış kişilerin maske takıp takmayacağı konusuna odaklanılabilir. Ancak CDC'den henüz bununla ilgili bir yorum gelmedi.

Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci, ABC'ye verdiği demeçte, aşılanmış olan ve maske takan kişiler için açık alanda virüs riskinin çok düşük olduğuna dikkat çekmişti.

Fauci, maske kullanım rehberini işaret ederek, CDC'nin bilim temelli bir organizasyon olduğunu ve bu kurumun verilere bakmadan herhangi bir rehber yayımlamak istemediğini vurgulamıştı.

Worldometer internet sitesine göre, ABD'de şu ana kadar 32 milyondan fazla koronavirüs vakası görüldü. Virüsten ölenlerin sayısı ise 586 bini aşmış durumda.