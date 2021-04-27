Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 09:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya Havayolları 2,66 milyar dolar net kayıp bekliyor
[Fotoğraf: AP]
Japonya Havayolları, geçen ay sona eren 2020 mali yılı kapsamlı net kaybını 287 milyar yen (2,66 milyar dolar) bekliyor.
Japonya Havayolları (JAL), COVID-19'un ekonomiye etkisi karşısında uygulanan masraf düşürücü önlemler sonucunda, 2020 mali yılı kayıp beklentilerini güncelledi.
Firmadan yapılan açıklamaya göre, daha önce duyurulan 300 milyar yen (2,77 milyar dolar) net kayıp tahmini, yeni projeksiyonla 287 milyar yene (2,66 milyar dolar) düşürüldü.
Kargo sektörü beklentiyi artırdı
Firma yerel hatlar ile kargo sektöründe artan talep sonrası satış beklentisini, 460 milyar yenden (4,24 milyar dolar) 481 milyar yene (4,44 milyar dolar) çıkardı.
Etiketler: Japonya Koronavirüs
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