Sotheby's Müzayede Evi, West’in spor ayakkabısının özel bir firma tarafından 1,8 milyon dolara satın alındığını açıkladı.

Söz konusu spor ayakkabılarının "şimdiye kadar halka açık satışta en yüksek fiyat rekoru" kırdığına dikkati çekildi.

[Fotoğraf: Reuters]

New York merkezli Christie’s Müzayede Evi tarafından Ağustos 2020’de satışa çıkarılan ünlü basketbolcu Michael Jordon’un "85 Jordan 1" spor ayakkabısı 615 bin dolara alıcı bulmuştu.