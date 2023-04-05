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Dünya
AA 05.04.2023 20:20

ABD'de kilise saldırısında ölenlerin ailelerine 144 milyon dolar tazminat ödenecek

ABD Adalet Bakanlığı, 2017’de Teksas eyaletinde kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda ölen 26 kişinin ailelerine 144 milyon dolardan fazla tazminat ödenmesi konusunda geçici olarak uzlaşmaya vardı.

ABD'de kilise saldırısında ölenlerin ailelerine 144 milyon dolar tazminat ödenecek
[Fotograf: Reuters]

Adalet Bakanlığı Başsavcı Yardımcısı Vanita Gupta, 2017’de kiliseye düzenlenen saldırıda ölen 26 kişinin ailesi ile bakanlık arasında varılan anlaşmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gupta, federal hükümet tarafından kurbanların ailelerine 144 milyon dolar ödeneceğini belirterek, "Sutherland Springs'teki kitlesel silahlı saldırının muazzam trajedisini hiçbir söz veya para miktarı azaltamaz" ifadesini kullandı.

Başsavcı Yardımcısı Gupta, anlaşmanın mahkeme onayına tabi olduğunu aktardı.

Eski ABD Hava Kuvvetleri mensubu Devin Patrick Kelley, Teksas'ın Sutherland Springs kasabasında bulunan Vaftiz Kilisesine 5 Kasım 2017'de silahlı saldırı düzenlemiş, saldırıda 26 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri tarafından ihmal olduğu gerekçesiyle federal hükümete karşı dava açılmıştı.

San Antonio'daki federal bölge mahkemesinde görülen davada hakim, 7 Temmuz 2021’de, ABD Hava Kuvvetlerinin saldırıdan yüzde 60 sorumlu olduğuna karar vermişti.

Kararda, Kelley'in, 5 yıl çalıştığı ABD Hava Kuvvetlerinden, 2014'teki aile içi şiddet olayı nedeniyle ihraç edilmesinin ardından silah satın alabilmesini engelleyebilecek söz konusu olayın federal veri tabanına işlenmemesi "başarısızlık" olarak nitelenmişti.

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