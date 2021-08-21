Haber Giriş: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 23:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de "kasırga" alarmı: Sel ve elektrik kesintileri bekleniyor
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Atlantik Okyanusunda oluşan ve şiddeti "kategori 1"e yükselen Henri Kasırgası, saatte 120 kilometre hızla ABD'nin doğu yakasına doğru ilerliyor. Yetkililer, halkı sel ve elektrik kesintilerine karşı uyardı.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi'ne göre, tropik fırtına şiddetini artırarak kasırgaya dönüştü.
Şiddeti "kategori 1"e yükselen Henri Kasırgasının pazar günü ABD'nin kuzeydoğu yakasını vurması bekleniyor.
Şiddetli hava uyarıları yapan yetkililer, New York, Long Island ve New England bölgelerinde şiddetli yağış, sel ve elektrik kesintileri beklendiğini aktardı.
Son Haberler
- 00:25
- 00:09
- 00:31
- 23:10
- 22:52
Sıradaki Haber
İsrail polisi gerçek mermilerle saldırdı: 41 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz