"Urgence Tillaberi" isimli sivil toplum kuruluşu, Tillaberi bölgesindeki Theim köyünün dün akşam kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından hedef alındığı açıklandı.

Terör saldırısında 17 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

16 Ağustos'taki saldırıda ulusal yas ilan edildi

Tillaberi bölgesinde bulunan Darey Dey köyü de 16 Ağustos'ta saldırıya uğramış ve 37 kişi yaşamını yitirmişti.

Saldırının ardından 48 saatlik ulusal yas ilan edilmiş, bölge milletvekilleri ise Tillaberi'deki güvenlik durumu konusundaki endişelerini dile getirmişti.

22 bin öğrenci eğitim göremiyor

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Mali, Nijer ve Burkina Faso'nun oluşturduğu "3 ülke sınırı" olarak bilinen bölgede yer alan Tillaberi'de güvenlik sorunu nedeniyle 22 bin öğrenci okula devam edemiyor.

Tillaberi'de terör saldırıları nedeniyle 511 bin 332 kişi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalırken, 100 bin kişi de ülke içi yer değiştirdi.