ABD Ulusal Kasırga Merkezi tropik fırtınalara karşı uyarı yaptı.

Tropik fırtına Fred’in pazar günü şiddetlenmesi beklenirken Florida Keys'in batısından geçerek doğu Meksika Körfezi'nde etkili olacağı belirtiliyor.

Atlantik Okyanusu'nda oluşan tropik fırtına Grace’in 65 km/saat hızla batıya ilerlediği ifade ediliyor.

Grace'in pazartesi gününe kadar Dominik Cumhuriyeti'ne ulaşabileceği belirtildi.

ABD'de Virjin Adaları ve Porto Riko için de tropikal fırtına uyarısı yapıldı.