Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 13:16Son Güncelleme: Kaynak: AP
Atlantik Okyanusu'ndaki kasırgalar nedeniyle halk uyarılıyor
ABD Ulusal Kasırga Merkezi tropik fırtına Grace’in cumartesi sabahı Atlantik Okyanusu'nda oluştuğunu, Fred kasırgasının ise doğu Meksika Körfezi'ne yöneldiğini bildirdi.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi tropik fırtınalara karşı uyarı yaptı.
Tropik fırtına Fred’in pazar günü şiddetlenmesi beklenirken Florida Keys'in batısından geçerek doğu Meksika Körfezi'nde etkili olacağı belirtiliyor.
Atlantik Okyanusu'nda oluşan tropik fırtına Grace’in 65 km/saat hızla batıya ilerlediği ifade ediliyor.
Grace'in pazartesi gününe kadar Dominik Cumhuriyeti'ne ulaşabileceği belirtildi.
ABD'de Virjin Adaları ve Porto Riko için de tropikal fırtına uyarısı yapıldı.
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