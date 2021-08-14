Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 13:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da vakalar artışta: 6 günlük kısıtlamaya gidildi
[Fotoğraf: AA]
İran, COVID-19 salgınında artan vakalar ve can kayıpları nedeniyle 6 gün boyunca alışveriş merkezleri, devlet daireleri ve bankalar kapalı olacak.
İran Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, salgındaki artış nedeniyle 16-21 Ağustos tarihlerinde tatil ilan edildiğini söyledi.
Reisi, şehirler arası seyahat yasağının da 15 Ağustos Pazar günü saat 12.00'den itibaren başlayacağını ve 21 Ağustos Cumartesi gününe kadar devam edeceğini aktardı.
Reisi ayrıca, tatil süresince zorunlu olan iş yerleri dışındaki alışveriş merkezleri, devlet daireleri ve bankaların kapalı olacağını ifade etti.
Etiketler: İran Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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