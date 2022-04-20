Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 07:04Son Güncelleme: Kaynak: BBC
ABD'de kar fırtınası: 300 bin kişi elektriksiz kaldı
[Temsili fotoğraf: Reuters]
ABD'de etkili olan fırtına, kuzeydoğu eyaletlerinde yüz binlerce kişinin elektriksiz kalmasına neden oldu.
ABD'nin kuzeydoğu kesiminde olumsuz hava koşulları etkili oluyor.
Bölgede kar fırtınası, 200 bini New York eyaletinde olmak üzere yaklaşık 300 bin kişinin karanlıkta kalmasına yol açtı.
Ulusal Hava Durumu Servisi'nden (NWS) konuya ilişkin yapılan uyarıda, yoğun ve sulu karın saatte 64 km. hıza ulaşabileceği ve ağaçların tehlike oluşturabileceği vurgulandı.
Pennsylvania'da ise kar yağışı sebebiyle çok sayıda trafik kazası meydana geldi.
Kar yağışında nisan rekoru
New York'un Binghamton kasabasında salı günü itibarıyla 36,8 santimetre karla nisan ayı rekoru kırıldı.
Virgil kasabasında ise kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı.
Etiketler: ABD Kar Yağışı
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