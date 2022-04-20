Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 06:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD, kapanma tehlikesi olan nükleer santrallere 6 milyar dolar ayıracak
[Temsili fotoğraf: Reuters]
ABD'de Joe Biden yönetimi, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında karbonsuz enerji üretiminin sürdürülmesi için kapanma tehlikesi bulunan nükleer enerji santrallerine 6 milyar dolar ayıracak.
Biden'ın, Kasım 2021'de imzaladığı altyapı paketi kapsamında ayırılacak fonlarla kapanma tehlikesi bulunan nükleer enerji santrallerinin kurtarılması hedefleniyor.
ABD Enerji Bakanlığı, bugün başlatılan "sivil nükleer kredi programı" ile finansal zorluk yaşayan nükleer santral sahiplerine fon sağlanacağını açıkladı.
Planın ikinci parçası olarak ise ekonomik riskler nedeniyle kapatılan santrallerin yeniden kullanıma açılması hedefleniyor.
ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, yaptığı yazılı açıklamada, "Ülkemizdeki nükleer enerji santralleri, karbonsuz elektrik ihtiyacımızın yarısından fazlasına katkıda bulunuyor. Başkan Biden, temiz enerji hedeflerimize ulaşılması için bu santrallerin açık kalmasını sağlayacaktır." ifadesini kullandı.
Etiketler: ABD Nükleer Santral
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