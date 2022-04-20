Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 07:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dünyanın ilk sıfır emisyona sahip yük gemisi denize iniyor
Dünyanın elektrikle çalışan "sıfır emisyonlu" ilk yük gemisi Japonya'da denize inecek. Yük gemisi, ilk aşamada, deniz taşıtlarına yakıt ikmalinde kullanılacak.
Tamamıyla elektrikli 62 metre uzunluğundaki Asahi, Nisan ayı sonunda Tokyo Körfezi'ne açılacak.
Alışılagelen yük gemilerine kıyasla daha az gürültü ve titreşime yol açan Asahi bünyesinde daha fazla mürettebatı barındırabiliyor.
İlk aşamada yakıt ikmalinde kullanılacak
Toplam 100 elektrikli aracın taşıdığı batarya kapasitesine sahip yük gemisi, ilk aşamada, deniz taşıtlarına yakıt ikmalinde kullanılacak.
Sıfır emisyona sahip Asahi'nin üretim projesi sahibi e5 Lab, yakın gelecekte elektrikli feribotlar ile hidrojenle çalışan yakıt pilli römorkör geliştirmeyi hedefliyor.
Etiketler: Karbon emisyonu Gemi
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