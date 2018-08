ABD'de internetten üç boyutlu silah şeması satışı başladı

ABD'de üç boyutlu (3D) silah yapımına olanak veren ve internet üzerinden indirilebilen şemanın yayımlanmasını durdurma kararına rağmen şema satışı başlatıldı.

Seattle eyaleti engellemişti

3D silah yazılımı üreticisi Defense Distributed'ın kurucusu Cody Wilson, Seattle eyaleti yargıcı tarafından alınan ihtiyati tedbir kararının halka açık dosyaların yayınlamasını engellediğini ancak bunları hala çevrimiçi olarak satabildiklerini ve bir USB sürücüsünde veya posta yoluyla dağıtabildiklerini söyledi.

Şirketin geçtiğimiz günlerde şema planlarını satmaya başladığını ve binlerce kullanıcının şema planı dosyası sipariş ettiğini açıklayan Wilson, "Bu dosyaları isteyen herkes alacak. Bu sabah başladı ve asla kesintiye uğramayacak" dedi.

Trump yönetiminin kararına tepkiler

Trump yönetiminin üç boyutlu silaha izin kararı, Seattle'da eyalet savcısı Bob Ferguson tarafından mahkemeye taşınmıştı.

Karara New York, New Jersey, Massachusetts, Connecticut, Pennsylvania, Oregon, Maryland ve District of Columbia'da da itiraz edilmişti.

Buna ek olarak 20 eyaletin savcısı da, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarına mektup yazarak şemanın internette yayınlanmasının durdurulması çağrısını yapmıştı.

Karara karşı çıkanlar şemanın internette yayılmasının "geri döndürülemez bir hata" olduğunu savunuyor.

Defense Distributed'ın kurucusu Cody Wilson ise yaptığı açıklamada, "Bu silahlarla işlenmiş bir suç görmedim" diyerek silahın kamusal güvenliğe bir tehdit oluşturmadığını iddia etmişti.

Dünya genelinde silahların yüzde 40’ı ABD'deki sivillerin elinde

Bağımsız araştırma kuruluşu "Small Arms Survey"in silahlarla ilgili küresel çalışması, bireysel silahlanmanın her geçen gün endişe verici düzeyde arttığını ortaya koymuştu.

Yapılan bu çalışmaya göre Amerika Birleşik Devletleri'nin bireysel silahlanma konusunda başı çektiği, dünya genelindeki silahların yüzde 40’a yakının ABD'deki sivillerin elinde olduğu açıklanmıştı.

