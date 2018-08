Çin 2016 ABD seçimlerindeki hackleme iddialarını reddetti

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya sitesi Twitter üzerinden paylaştığı bir mesajda Çin'i, 2016 seçimlerindeki Demokrat rakibi Hillary Clinton'ın e-postalarını hacklemekle suçlamıştı.

"Her türlü siber saldırı ve casusluğa karşıyız"

Donald Trump'ın suçlamalarının ardından Çin'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Bu iddiaları ilk kez duymuyoruz" dedi.

Chunying, Çin'in siber güvenliğin güvenilir bir savunucusu olduğunu belirterek, "Her türlü siber saldırıya ve casusluğa sıkı sıkıya karşıyız" diye konuştu.

"Çin, Hillary Clinton'ın özel e-posta sunucusunu hackledi"

ABD Başkanı Trump, Twitter'dan herhangi bir kanıt veya bilgi sunmadan yayınladığı bir mesajda Çin'in, Clinton'ın e-postalarına saldırdığını ve FBI ile Adalet Bakanlığı'nın bunu soruşturması gerektiğini önerdi.

Trump, Twitter paylaşımında, "Çin, Hillary Clinton’ın özel e-posta sunucusunu hackledi. Rusya olmadıklarına eminler mi (Sadece şaka yapıyorum)? FBI ve DOJ'un bu konuda haklı olma ihtimali ne? Aslında çok büyük bir hikaye. Çok gizli bilgiler" ifadelerini kullandı.

Report just out: “China hacked Hillary Clinton’s private Email Server.” Are they sure it wasn’t Russia (just kidding!)? What are the odds that the FBI and DOJ are right on top of this? Actually, a very big story. Much classified information!

Donald Trump, bir diğer mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hillary Clinton’ın birçoğu gizli bilgilerden oluşan e-postaları Çin tarafından hacklendi. Bir sonraki hamle FBI ve DOJ tarafından gelmezse güvenilirliliklerini kaybedecekler."

Hillary Clinton’s Emails, many of which are Classified Information, got hacked by China. Next move better be by the FBI & DOJ or, after all of their other missteps (Comey, McCabe, Strzok, Page, Ohr, FISA, Dirty Dossier etc.), their credibility will be forever gone!