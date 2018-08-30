Trump ara seçimler için Evanjelistlerden yardım istedi

ABD Başkanı Donald Trump, Evanjelist liderler ile Beyaz Saray'da düzenlendiği basına kapalı bir toplantıda, 6 Kasım'da yapılacak ara seçimlerden duyduğu korkuyu dile getirdi.

O toplantıya dair ses kayıtları ise, ABD merkezli New York Times tarafından yayınlandı.

"Yaptığımız her şeyi alt üst edecekler"

Toplantıya katılanların ifadelerine ve yayınlanan ses kaydına göre Trump, "Demokratlar kazanırsa yaptığımız her şeyi alt üst edecekler. Bunu da çabucak ve şiddet kullanarak yapacaklar" ifadelerini kullandı. Trump'ın konuşmasında şiddet kullanacak kişileri anti-faşist gruplar olarak tanımladığı da kaydedildi.

Evanjelisetlerden yardım istedi

Kayıtta Trump'ın, Evanjelisetlerin muazzam bir güce sahip olduğunu söyleyerek nüfuzlarını herkesin kendilerine oy vermesi için kullanmalarını istediği belirterek, "Aksi halde sahip olduğunuz her şeyi kaybetmeye sadece bir seçim uzaktasınız" dediği aktarıldı.

"Şiddet görmek istemem"

Kaydın ortaya çıkmasından sonra gazeteciler, konuşmasında ne demek istediğini sorduklarında Trump, "Umarım şiddet olmaz. Dünyada çok fazla şiddet var. Bu ülkede de. Şiddet görmek istemem" demekle yetindi.

Kaynak: TRT Haber