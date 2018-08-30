Türkiye-İran-Rusya üçlü liderler zirvesinin yeri değişti

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilecek Suriye konulu üçlü liderler zirvesinin yapılacağı yerin Tebriz'den Tahran'a aktarıldığını açıkladı.

Daha önce üç liderin 7 Eylül'de İran'ın tarihi kenti Tebriz'de bir araya geleceği belirtilmişti.

Zirvede Suriye konusu ele alınacak

Büyük önem taşıyan zirvede Suriye'nin geleceği ve İdlib'de yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Üç liderin Suriye gündemi ile biraraya geldikleri görüşmeler daha önce Soçi ve Ankara'da yapılmıştı.

Suriye Anayasa Komitesi Toplantısı 11-12 Eylül'de Cenevre'de yapılacak

Tahran'daki zirvenin ardından 11-12 Eylül'de Cenevre'de , Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın ev sahipliğinde "Suriye Anayasa Komitesi Toplantısı" gerçekleşecek.

Özel temsilci Türkiye, İran ve Rusya'yı toplantıya özel olarak davet etmişti.

Kaynak: TRT Haber, DHA