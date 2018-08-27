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Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Eylül'de İran'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye görüşmeleri için 7 Eylül'de İran'a giderek, Türkiye, Rusya, İran zirvesine katılacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Eylülde İrana gidecek

Liderler İran'da Suriye için bir araya gelmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Eylül'de İran'a gidecek.

Zirve Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenecek. 

Geçtiğimiz günlerde Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk, Rus ve İranlı liderler arasında Suriye krizinin çözümüne dair İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenmesi planlanan zirveyi değerlendirmişti.

Peskov, zirve çalışmalarının devam ettiğini aktararak, "Türk, Rus ve İranlı liderler arasında Suriye krizinin çözümüne ilişkin üçlü zirvenin eylül başında yapılmasına ilişkin çalışmalar yürütülüyor. Zirveye ilişkin takvim üzerinde diplomatik kanallar üzerinden uzlaşma sağlandığında kamuoyunu bilgilendireceğiz." demişti. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Suriye'ye dair devam eden Astana Süreci'nin ikinci toplantısının Ankara'da yapıldığını hatırlatarak, "Üçüncü toplantının eylül ayının ilk haftasında Tahran'da yapılması planlanmakta. Tam tarihler kesinleştiği zaman onu da paylaşacağız. Özellikle Suriye'deki savaşın diplomatik yollardan sona erdirilmesi için Astana sürecini önemsiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: TRT Haber

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