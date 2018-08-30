ABD'den Kuzey Kore'ye tatbikat uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında gerçekleşen tarihi zirvenin ardından atılan adımların sekteye uğraması, Kore Yarımadası'ndaki barış rüzgarını tersine çevirdi.

ABD medyasında yer alan, "Kore nükleer faaliyetlere devam ediyor" haberlerinin ve Birleşmiş Milletler (BM) raporunun ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore ziyaretini nükleer silahsızlanma konusunda yeterli ilerleme sağlanamadığını gerekçe göstererek iptal etti.

"Tatbikatlara para harcamanın anlamı yok"

Pompeo'nun ziyaretinin iptalinin ardından Beyaz Saray konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamaya göre, Güney Kore ile gerçekleştirilen ortak tatbikatlara değinen Trump, "Şu anda bu ortak tatbikatlara devam edip çok para harcamanın anlamı yok" dedi.

Açıklamada, "Başkan Trump, Kuzey Kore lideri ile samimi bir ilişki kurduğuna inanıyor. İsterse tatbikatları tekrar başlatabilir. O zaman bu tatbikatlar her zamankinden büyük olur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: TRT Haber, ABC News