  • 30 AĞUSTOS 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 6.633
    EURO 7.765
  • BIST 93280.71
    ALTIN 253.945
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD'den Kuzey Kore'ye tatbikat uyarısı

ABD'den Kuzey Kore'ye tatbikat uyarısı

Beyaz Saray, ABD'nin Güney Kore ile ortak askeri tatbikatlara devam etme durumunun olmadığını ancak Trump'ın istemesi durumunda daha büyük tatbikatların yapılabileceğini açıkladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABDden Kuzey Koreye tatbikat uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında gerçekleşen tarihi zirvenin ardından atılan adımların sekteye uğraması, Kore Yarımadası'ndaki barış rüzgarını tersine çevirdi. 

ABD medyasında yer alan, "Kore nükleer faaliyetlere devam ediyor" haberlerinin ve Birleşmiş Milletler (BM) raporunun ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore ziyaretini nükleer silahsızlanma konusunda yeterli ilerleme sağlanamadığını gerekçe göstererek iptal etti.

"Tatbikatlara para harcamanın anlamı yok"

Pompeo'nun ziyaretinin iptalinin ardından Beyaz Saray konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamaya göre, Güney Kore ile gerçekleştirilen ortak tatbikatlara değinen Trump, "Şu anda bu ortak tatbikatlara devam edip çok para harcamanın anlamı yok" dedi.

Açıklamada, "Başkan Trump, Kuzey Kore lideri ile samimi bir ilişki kurduğuna inanıyor. İsterse tatbikatları tekrar başlatabilir. O zaman bu tatbikatlar her zamankinden büyük olur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: TRT Haber, ABC News

Etiketler: Trump, tatbikat, nükleer, Kuzey Kore
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER