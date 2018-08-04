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BM raporuna göre Kuzey Kore nükleer programını durdurmadı

Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulan bir raporda, Kuzey Kore'nin nükleer programını durdurmadığı bildirildi.

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BM raporuna göre Kuzey Kore nükleer programını durdurmadı

Birleşmiş Milletler'in (BM) Kuzey Kore'ye olan yaptırımlarının uygulanmasını izleyen bağımsız uzmanların hazırladığı altı aylık rapor, BM Güvenlik Konseyi yaptırım komitesine sunuldu.

Kuzey Kore yaptırımları ihlal ediyor

Raporda, "Pyongyang yönetiminin, nükleer ve füze programını durdurmadığı, 2018'de gemiden gemiye petrol ürünleri ve kömür naklinde büyük artışla BM yaptırımlarını ihlal etmeyi sürdürdüğü" bildirildi.

Raporda, tüm ülkelere, Kuzey Kore'ye "bu tür nakillere derhal son verilmesi" çağrısında bulunuldu.

Kuzey Kore rapor konusunda henüz açıklama yapmadı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho'nun dün ülkesine yönelik uluslararası yaptırımları hafifletme çağrısında bulunduğu ileri sürülmüştü.

Kyodo ajansının diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberinde, 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı için Singapur'a gelen Ri'nin bir mevkidaşıyla yaptığı görüşmede Kuzey Kore'ye yönelik uluslararası yaptırımların gevşetilmesi çağrısı yaptığı bildirilmişti.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı ve füze denemeleri nedeniyle geçen yıl Kuzey Kore'ye yönelik yeni ekonomik yaptırımlar kararı almıştı.

Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uygulanıyor. 

Kaynak: AA, Reuters

Etiketler: rapor, nükleer faaliyet, Kuzey Kore, BM
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