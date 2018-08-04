Meksika'da bir gergedan safariye gelen ailenin aracına saldırdı

Meksika Puebla'da bulunan Africam Safari'yi araçlarıyla gezmeye gelen bir aile, parktaki bir gergedanın saldırısına uğradı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir gergedan, safariye gelen aracın lastiklerine saldırıyor.

Bunun üzerine sürücünün aracı çalıştırıp uzaklaşmaya çalıştığı, fakat gergedanın arkadan iterek aracı sürüklediği görülüyor.

Africam Safari'nin yaptığı açıklamaya göre, erkek gergedanların bu tarz saldırgan davranışlarda bulunması, yakınlardaki dişi bir gergedanın varlığına bağlı olarak gerçekleşen bir durum.

Yerel basında, kimsenin yaralanmadığı ve gergedanın artık farklı bir bölümde olduğu bildirildi.

Kaynak: Reuters