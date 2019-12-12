Dünya
ABD'de iki motorlu uçak caddeye zorunlu iniş yaptı12 Aralık 2019 Perşembe 16:32 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 17:11
ABD'de iki motorlu bir uçak caddeye zorunlu iniş yaptı. Uçaktaki iki kişi kazayı yara almadan atlattı.
ABD'nin Phoenix şehrinde iki motorlu uçak bir caddeye zorunlu iniş gerçekleştirdi.
Uçak zemine sert indi, park halindeki araçlara çarptı.
Ciddi hasarın meydana geldiği uçakta bulunan iki kişi şans eseri yara almadı.
İki kişinin tedbiren hastaneye nakledilmeyi de reddettiği ifade edildi.
Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: AP